Corea del Nord: Pyongyang lancia altri tre missili, forse un Icbm (2)

- Ieri la Corea del Nord ha lanciato verso il Mar del Giappone almeno 23 i missili balistici, uno dei quali caduto per la prima volta a meno di 60 chilometri dalla costa della Corea del Sud. Lo ha reso noto lo Stato maggiore congiunto della difesa di Seul, secondo cui i lanci sono avvenuti nel giro di sette ore e sono stati accompagnati da circa cento colpi d’artiglieria. Quattro missili balistici a corto raggio sono partiti dalla provincia del Pyongan settentrionale attorno alle 6:51 di ieri mattina per cadere nel Mar Giallo. Altri tre proiettili sono partiti da un punto nelle vicinanze della città di Wonsan attorno alle 8:51. Uno di questi si è inabissato nei pressi delle acque territoriali della Corea del Sud. A partire dalle 9:12 di ieri, Pyongyang ha effettuato altri dieci lanci, utilizzando missili balistici a corto raggio e missili superficie-superficie da vari siti nel Mar Giallo e nel Mare Orientale. Infine, sei missili balistici sono stati lanciati nel pomeriggio di ieri, tutti dalla costa orientale del Paese. Gli oltre cento colpi d’artiglieria sono partiti nel primo pomeriggio dalla contea di Kosong, nella provincia di Kangwon, e sono finiti nella zona cuscinetto stabilita nel settembre del 2018 per ridurre le tensioni nella Penisola. (segue) (Git)