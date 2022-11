Rpt - 2 Novembre: professore antropologia, si perde cultura del defunto perché morte è tabù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con nominativo corretto del professore) - “La morte è stata fortemente resa tabù dalla cultura occidentale”. Lo dice ad Agenzia Nova il professor Calogero Caltagirone, associato di Antropologia ed etica delle relazioni all'Università Lumsa, spiegando il perché ci si allontana dai cimiteri e dal ricordo dei defunti. “Nessuno vede più morire persone se non in grandi trattazioni internet o nella cinematografia” ma dal vivo, realmente, la gente non assiste più alla morte di un suo simile. “La stessa parola sembra essere scomparso anche dal linguaggio comune sostituita da termini come ‘E’ scomparso’, ‘E’ volato via’, ‘Non è più tra noi’; e se non abbiamo più il paragone con la morte” e la manteniamo distante “perché andare in quei luoghi dove vengono conservati i morti?”. Anche la tecnologia aiuta a dimenticare i cari estinti “Oggi – dice Caltagirone – abbiamo migliaia di foto sui telefonini ma per casa sono scomparse le foto della famiglia; quelle foto che un tempo erano riposte sui comodini o nei soggiorni. Il defunto rimaneva nei racconti, nei ricordi” e di conseguenza negli affetti “dei familiari facendo nascere la voglia di andare a trovare in quel luogo dove, lo si sapeva, era conservato ciò che resta del corpo”. Ha avuto il sopravvento, quindi, una cultura “vitalistica, l’idea della morte è venuta meno e con essa i legami di chi ci ha preceduto”. (Rer)