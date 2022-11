Brasile: blocchi stradali mettono a rischio 30 linee di produzione di alimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I blocchi eretti dai sostenitori del presidente Jair Bolsonaro sulle autostrade di tutto il Brasile, in protesta contro l'elezione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, hanno finora creato problemi a più di 30 linee di produzione di alimenti che sono ferme o a rischio di arresto. Lo riferisce l'Associazione brasiliana dell'industria alimentare (Abia), secondo cui se i blocchi non vengono rimossi c'è il rischio di "sprecare almeno 500mila litri di latte al giorno, per citare un solo settore", si legge in una nota. "Questo rappresenterebbe perdite per milioni di dollari per l'economia, impatti sull'inflazione e un disservizio per gli sforzi intrapresi dalla società nella lotta contro l'insicurezza alimentare", ha informato Abia. (segue) (Brb)