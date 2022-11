Energia: Sgarbi, sul fotovoltaico Bonelli non sa quello che dice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bonelli non sa quello che dice perché il paesaggio è un bene costituzionale che lui ignora perché è una capra. Il fotovoltaico puoi metterlo sui tetti degli edifici degli ultimi settant’anni. Gliel’ho detto, sono 25 milioni, ma non sa niente. Venticinque milioni di edifici costruiti dal tempio di Segesta ad oggi, 12 milioni fino al ’59, 13 milioni dal ’60 ad oggi, e sono orrori, capannoni che piaceranno a lui, al suo cattivo gusto, vanno messe lì. Le pale eoliche da nessuna parte perché sono orrore. Non capisce nulla, vada a parlare con Petrini. E' un poveretto". Lo ha detto a Skytg24 il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ospite di "Timeline". (Rin)