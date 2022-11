© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le manifestazioni di piazza, le occupazioni di scuole con questa norma non c’entrano nulla". Lo ha detto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ospite di Tg2 post, in merito al decreto legge sui rave party abusivi. "Era certamente necessario un intervento - ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo -. È una norma riferita soltanto ai rave ed è migliorabile. Siamo qui non per imporre dei diktat". (Rin)