Usa: elezioni medio termine, repubblicani in vantaggio per seggio Carolina del Nord al Senato

- Il rappresentante repubblicano Ted Budd è in vantaggio nella corsa per conquistare uno dei seggi della Carolina del Nord al Senato degli Stati Uniti, a meno di una settimana dalle elezioni di medio termine. Stando ad un sondaggio effettuato dal portale di informazione “The Hill” e dall’Emerson College, il tasso di approvazione nei confronti di Budd si è attestato intorno al 50 per cento, contro il 45 per cento registrato dall’avversaria democratica, la giudice della Corte suprema statale Cheri Beasley. I due stanno correndo per il seggio lasciato vacante dal senatore repubblicano Richard Burr, che in precedenza ha dichiarato di non volersi ricandidare. Solo il due per cento degli intervistati ha dichiarato di non avere ancora preso una decisione su chi votare. I consensi nei confronti del candidato repubblicano sono aumentati rispetto alle rilevazioni di settembre, quando il suo tasso di approvazione si attestava al 46 per cento. (Was)