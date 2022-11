Usa-Emirati: Biden sente omologo, focus su transizione energetica e clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, per celebrare l’accordo per la cooperazione nel campo dell’energia verde firmato ieri dai rappresentanti dei due Paesi ad Abu Dhabi. Lo ha detto in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. “La partnership tra i due Paesi consentirà di mobilitare 100 miliardi di finanziamenti da investire nella produzione di 100 gigawatt di energia verde, a vantaggio della transizione energetica globale”, ha detto, aggiungendo che Biden ha ringraziato la controparte per la leadership emiratina nel contrasto al cambiamento climatico. (Was)