Usa: Biden, nel Paese non c'è posto per violenza a fini politici

- Le costanti bugie e teorie del complotto sulle elezioni presidenziali Usa nel 2020 hanno dato vita ad una spirale di violenza e intimidazioni nei confronti di funzionari pubblici in tutto il Paese. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso a Washington. Ricordando l'aggressione subita da Paul Pelosi, marito della presidente della Camera dei rappresentanti, la scorsa settimana, Biden ha sottolineato che l'assalitore ha chiesto più volte dove fosse Nancy Pelosi, utilizzando lo stesso slogan dei manifestanti che hanno assaltato il Congresso il 6 gennaio 2021. "Dobbiamo porre fine a tutto questo, perchè siamo ad un punto di svolta nella storia del Paese: tutti devono affermare che negli Stati Uniti non c'è posto per la violenza a fini politici", ha detto. (Was)