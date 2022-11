Energia: Blinken, accordo per costruzione centrale nucleare in Polonia rafforzerà sicurezza europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono favorevolmente la recente decisione del governo polacco, che ha affidato alla società Westinghouse la costruzione della prima centrale nucleare del Paese. Lo ha detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “L’accordo contribuirà a consolidare la partnership strategica tra Stati Uniti e Polonia nel campo dell’energia, rafforzando la sicurezza energetica di tutta Europa”, ha detto, ribadendo la cooperazione approfondita tra i due Paesi in materia di difesa e sicurezza nel quadro della Nato. Il capo della diplomazia di Washington ha anche sottolineato che il progetto rappresenta un passo avanti nello sforzo per il contrasto al cambiamento climatico. (Was)