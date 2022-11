Perù: presidente Castillo chiede autorizzazione a viaggiare per incontro Asia-Pacifico a Bangkok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha inviato oggi in parlamento la richiesta di autorizzazione a viaggiare al summit dei leader del Foro di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in programma il 18 e 19 novembre a Bangkok. Si tratta di un procedimento obbligatorio che abitualmente rappresenta una formalità, ma l'attuale situazione di Castillo, sempre più in minoranza in parlamento e oggetto di numerose indagini per presunta corruzione, l'autorizzazione non è affatto scontata. Di fatto nelle ultime due occasioni in cui il presidente ha fatto richiesta di uscire dal Paese per impegni ufficiali in Colombia e in Europa, il permesso gli è stato negato dalle camere. La richiesta presentata da Castillo, si legge sul quotidiano "El Comercio", è per il periodo dal 14 al 21 novembre. Il presidente ha giustificato la sua presenza all'incontro spiegando che è un'occasione per tenere diverse riunioni bilaterali per "consolidare la presenza del Perù nella regione Asia-Pacifico e nei suoi meccanismi di integrazione economica". (Brb)