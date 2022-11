© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Voglio ringraziare il Direttore e tutti i giornalisti di Nova per l’attenzione rivolta alle iniziative e proposte di Unindustria" Angelo Camilli

Presidente di Unindustria Lazio

19 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti presenta la prima attività di Invest in Lazio, servizio di assistenza alle Multinazionali che operano sul territorio. Presenti alla conferenza stampa Angelo Camilli, Presidente di Unindustria, Alessandra Santacroce, Vicepresidente di Unindustria con delega alle Multinazionali e Paolo Orneli, Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio. L'evento si svolge presso la Sala Tevere della Regione Lazio in via Cristoforo Colombo 212 a Roma (ore 11:00).- Gli assessori regionali a Lavori Pubblici e Mobilità, Mauro Alessandri, alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani e al Turismo, Valentina Corrado insieme all'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè e ai rappresentanti di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) presentano gli interventi di manutenzione straordinaria del cavalcavia al km 4+826 della Linea Roma-Grosseto. Con l'occasione sarà presentato anche il ponte ciclo pedonale di collegamento tra via Cilicia e il Parco dell'Appia Antica, realizzato da Rfi. Partecipano Francesco Laddaga, presidente VII Municipio, Amedeo Ciaccheri, presidente VIII municipio, Mario Tozzi, presidente Parco dell'Appia Antica e i consiglieri comunali Roma Giovani Zannola e Daniele Parrucci. La presentazione si svolge in via Cilicia 17 a Roma (ore 11:00) (segue) (Rer)