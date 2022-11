Francia: presidente Alto Consiglio Finanze pubbliche, necessaria una legge programmatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia "ha bisogno di una legge di programmazione delle finanze pubbliche". Lo ha detto Pierre Moscovici, presidente dell'Alto Consiglio delle Finanze pubbliche, intervenendo alla Commissione finanze dell'Assemblea nazionale francese. I finanziamenti europei e il Pnrr "sono condizionati al raggiungimento di certi obiettivi, in particolare all'adozione di una legge di programmazione delle finanze pubbliche", ha affermato Moscovici. "Il rischio che una parte di questi fondi non venga versata può sembrare moderato ma non può essere totalmente scartato", ha poi detto l'ex commissario europeo. (Frp)