Usa: indici di Borsa in calo dopo nuovo rialzo dei tassi di interesse annunciato dalla Fed

- I principali indici di Borsa statunitensi hanno chiuso al ribasso oggi, dopo che la Federal Reserve ha annunciato un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,75 per cento, nel tentativo di contenere l’inflazione galoppante. L’indice Standard and Poor’s 500 ha mostrato un calo del 2,5 per cento, mentre il Nasdaq e il Dow Jones Industrial Average hanno registrato ribassi pari a 3,36 e 1,55 punti percentuali. “Abbiamo ancora molto lavoro da fare, e gli ultimi dati indicano che i tassi di interesse saranno più elevati rispetto a quanto previsto”, ha detto il governatore della Fed, Jerome Powell, in conferenza stampa, aggiungendo che “al momento è prematuro” parlare di interrompere i rialzi. (Was)