Israele: Usa, speriamo che nuovo governo continui a promuovere valori democratici

- Gli Stati Uniti si augurano che il nuovo governo israeliano lavorerà per promuovere “i valori che caratterizzano una società aperta e democratica” e il rispetto delle minoranze. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, durante il briefing giornaliero con la stampa, rifiutandosi di commentare nello specifico quelli che saranno i possibili componenti del nuovo esecutivo di Gerusalemme. “La relazione tra Stati Uniti e Israele si è sempre basata su interessi condivisi, ma soprattutto sui valori che abbiamo in comune: speriamo quindi che il nuovo governo continuerà a promuovere i valori di una società aperta e democratica, includendo anche la tolleranza e il rispetto delle minoranze”, ha detto, aggiungendo di non voler fare speculazioni su quelli che potrebbero essere i ministri di un governo che ancora non è stato formato. (Was)