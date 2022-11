Usa: Biden, la nostra democrazia è sotto attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La democrazia staunitense è sotto attacco. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso a Washington. "Per questo motivo, chiedo a tutti i cittadini di recarsi alle urne la prossima settimana, avendo bene chiaro chi siamo e i rischi che stiamo correndo come Paese", ha detto, aggiungendo che la libertà di espressione e di scelta sono valori da non dare per scontati. "Dobbiamo scegliere tra mantenere lo stato di diritto e quelle forze che, nell'ombra, stanno cercando di rafforzare il proprio potere", ha affermato.(Was)