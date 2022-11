Usa: aggressione a Paul Pelosi, polizia non stava monitorando le telecamere durante l’attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Campidoglio Usa non stava monitorando le riprese delle telecamere di sicurezza installate presso l’abitazione della presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, a San Francisco, durante l’aggressione di venerdì notte ai danni del marito, Paul. Lo ha annunciato il dipartimento in una nota, aggiungendo che il monitoraggio delle telecamere di sicurezza non era costante, dal momento che la presidente si trovava a Washington in quel momento. Paul Pelosi, dopo essere stato aggredito a martellate dal 42enne David DePape, che stava cercando proprio la moglie, è stato ricoverato in ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico per una frattura cranica. (Was)