Usa: “Axios”, da leadership repubblicana pressioni per rimuovere presidente Camera di commercio

- Il leader della minoranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, sta facendo pressione sui membri del consiglio direttivo della Camera di commercio statunitense e sulle autorità dei singoli Stati, per far “cambiare radicalmente” la leadership dell’organismo e rimuovere dall’incarico Suzanne Clark, attuale presidente e amministratrice delegata. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito al portale di informazione “Axios” che, in questo modo, McCarthy ha fatto capire chiaramente di non essere disposto a lavorare con la Clark e il suo staff, se i repubblicani dovessero conquistare la maggioranza alla Camera dei rappresentanti a seguito delle elezioni di medio termine. Il presidente del Cda dell’organismo, Mark Ordan, ha dichiarato ad “Axios” che Clark continua ad avere il “pieno sostegno” dei consiglieri. “La Camera di commercio gioca un ruolo fondamentale nella difesa delle aziende statunitensi, e non è al servizio di nessun partito politico”, ha aggiunto. Secondo il portale di informazione, il governatore repubblicano dell’Arizona, Doug Ducey, ha fatto sapere di essere disponibile a subentrare nell’incarico. (Was)