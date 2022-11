Difesa: Crosetto a colloquio con omologo ucraino Reznikov, ribadita vicinanza dell'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal riguardo, il ministro Crosetto ha comunicato che sta procedendo nei tempi concordati quanto previsto dal quinto decreto di aiuti militari, siglato lo scorso 7 ottobre. Crosetto ha poi confermato la disponibilità a valutare eventuali ulteriori richieste che la Difesa ucraina dovesse avanzare in relazione alle proprie esigenze operative o logistiche. Il governo italiano, insieme ai paesi membri dell’Unione europea e agli alleati della Nato, continuerà, inoltre, a lavorare in tutti i consessi internazionali alla ricerca delle condizioni necessarie per la risoluzione della crisi in atto. “Il nostro Paese continuerà a fare la sua parte a sostegno della legittima difesa ucraina”, ha specificato il ministro, il quale poi ha concluso affermando che “si tratta di uno sforzo dal punto di vista materiale e umanitario che testimonia il nostro impegno a difesa dei valori su cui si fondano le nostre democrazie”. (Com)