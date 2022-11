Usa: Powell (Fed), i rialzi dei tassi di interesse potrebbero rallentare a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve potrebbe allentare la portata dei rialzi dei tassi di interesse a partire dalla riunione del Consiglio direttivo in programma a dicembre, anche se parlare di una possibile interruzione degli incrementi è “assolutamente prematuro”. Lo ha detto il governatore della Fed, Jerome Powell, durante la conferenza stampa organizzata a seguito dell’approvazione di un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,75 per cento. “Arriverà il momento in cui sarà necessario allentare i rialzi dei tassi, e in presenza della giuste condizioni questo potrebbe avvenire già alla riunione di dicembre”, ha detto. (Was)