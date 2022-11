Usa: Congresso chiede informazioni su sicurezza parlamentari dopo aggressione a Paul Pelosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente democratica della commissione per l’amministrazione della Camera dei rappresentanti Usa, Zoe Lofgren, ha chiesto alla polizia del Campidoglio di presentare una serie di chiarimenti sui provvedimenti presi per garantire la protezione dei parlamentari e dei funzionari pubblici, dopo l’aggressione avvenuta nella notte di venerdì scorso ai danni di Paul Pelosi, marito della presidente della camera bassa del Congresso. La deputata ha inviato ieri una lettera al capo della polizia del Campidoglio, Tom Manger, affermando che "questo incidente e la sua dinamica pongono una serie di interrogativi preoccupanti sulla necessità di garantire la sicurezza dei membri del Congresso”. Nel documento, visionato dall’emittente “Cnn”, la Lofgren chiede di avere informazioni aggiuntive sulle misure che la polizia del Campidoglio intende introdurre per garantire la sicurezza dei funzionari pubblici e delle relative famiglie, con particolare attenzione al coordinamento con altre agenzie federali, come il Federal Bureau of Investigation (Fbi). (Was)