Milano: identificate quattro persone per svuotamento curva San Siro

- A quanto si apprende, in merito alla vicenda dello svuotamento della curva dello stadio San Siro, a Milano, durante Inter-Sampdoria di sabato scorso, sono state identificate quattro persone che sono state segnalate all'Autorità giudiziaria e che domani verranno sottoposte a Daspo. La curva era stata fatta svuotare in maniera forzata, in segno di lutto, in seguito alla notizia dell'uccisione in un agguato del 69enne capo ultrà nerazzurro, Vittorio Boiocchi. (Rin)