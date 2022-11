Turchia-Israele: Erdogan, manterremo legami indipendentemente da esito elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia desidera mantenere i suoi legami con Israele basati sulla comprensione reciproca indipendentemente dall’esito delle elezioni nello Stato ebraico. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un’intervista all’emittente “Atv”. “Qualunque sia il risultato elettorale, vogliamo mantenere le relazioni con Israele, sulla base del rispetto reciproco e degli interessi comuni”, ha proseguito Erdogan. Israele e Turchia hanno ripristinato le relazioni diplomatiche nel 2016. Lo scorso 28 ottobre il ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, si è recato in visita ad Ankara dove ha incontrato l’omologo turco Hulusi Akar per rafforzare i legami di sicurezza di Israele nella regione e nel Mar Mediterraneo.(Tua)