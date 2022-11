Migranti: Farnesina, contattata ambasciata di Germania per informazioni su Humanity 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina, d'intesa con il ministero dell'Interno, informa di aver inviato per iscritto, con nota ufficiale, all'ambasciata della Repubblica federale tedesca la richiesta di avere un quadro compiuto della situazione a bordo della "Humanity 1" in vista dell'assunzione di eventuali decisioni. Lo ha riferito la Farnesina in una nota. In particolare, è stato richiesto di conoscere al più presto informazioni sulle persone presenti a bordo della nave, sulle zone marine in cui ha operato la nave, se vi siano persone vulnerabili a bordo e se sia stata già avanzata richiesta di protezione internazionale. Da parte italiana si continuerà naturalmente a monitorare la situazione a bordo di questa e delle altre navi e a fornire l'assistenza di emergenza che si dovesse rendere necessaria.(Res)