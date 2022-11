Energia: Tajani, lotta a caro bollette priorità del governo, venerdì manderemo un segnale forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta contro il caro bollette è una priorità del governo e il Consiglio dei ministri di venerdì prossimo manderà un segnale molto chiaro su questo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato dal Tg5. "Faremo di tutto per agevolare la situazione dei nostri connazionali. Manderemo un segnale forte per alleviare il peso delle bollette sui cittadini e le imprese, credo che arriveremo a 7-8-10 miliardi per dare un forte contributo. Speriamo che le cose in futuro possano migliorare", ha detto. (Res)