- Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo svedese, Pal Jonson, per congratularsi per la sua recente nomina. Lo riferisce una nota del Pentagono. Austin ha anche ribadito il sostegno di Washington al processo di adesione della Svezia all’interno della Nato, ringraziando il Paese scandinavo per il sostegno all’Ucraina nel quadro dell’invasione russa. (Was)