Brasile: blocchi stradali mettono a rischio 30 linee di produzione di alimenti (2)

- Nel pomeriggio di oggi sono ancora 150 i blocchi sulle autostrade. Secondo Abia i blocchi stradali compromettono gravemente l'accesso delle industrie alle materie prime e agli input essenziali per la produzione e impediscono la distribuzione di tutti i tipi di alimenti, compreso il latte in polvere e il latte artificiale. Inoltre, carenze di carburante sono segnalate in diversi stati del paese, come il Distretto federale, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e San Paolo. La situazione più delicata per la Fecombustíveis, si registra a Paulinia, nello stato di San Paolo. (Brb)