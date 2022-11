Etiopia: Casa Bianca, Usa sostengono pace e stabilità per il bene della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono l’unità e l’integrità territoriale dell’Etiopia, e ribadiscono la necessità di pace e stabilità politica nel Paese, per il bene della popolazione. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante il briefing giornaliero con la stampa. Commentando l’accordo di pace raggiunto tra il governo e il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), la portavoce di Biden ha ringraziato l’Unione africana per la leadership dimostrata nel mediare il dialogo tra le parti, e anche le autorità del Sudafrica che hanno ospitato le trattative. (Was)