Ponte Stretto: Sgarbi, non si farà, è una specie di miraggio

- Il ponte di Messina "non si farà. È una specie di miraggio e di visione che sembra essere positiva e poi non lo è rispetto all’ambiente, rispetto all’isola, rispetto al fatto che è un’area di terremoto terribile quale fu quello del 1909 a Messina e che è difficile immaginare che possa non tornare. Quindi, quella direi che è una visione di Salvini". Lo ha detto a Skytg24 il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ospite di "Timeline". (Rin)