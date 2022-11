Governo: Fratoianni (Avs), in una sola settimana neo ministro Interno ha dimostrato tutta sua inadeguatezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una sola settimana fra manganellate agli universitari, norme ambigue e pericolose per l'ordine pubblico, precisazioni su norme ambigue, interviste interpretative delle precisazioni precedenti, diktat alle Ong che salvano vite, e con altri Paesi europei che ci danno lezione di diritti umani e di convenzioni internazionali, il neo ministro dell'Interno ci ha dato una netta dimostrazione della sua inadeguatezza politica in quel ruolo. Chissà se anche la presidente Meloni se ne è resa conto". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra, dopo la risposta del governo tedesco a quello italiano sul caso delle navi Ong bloccate nel Mediterraneo dopo aver salvato vite. (Com)