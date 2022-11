Etiopia: cosa prevede l'accordo di pace firmato a Pretoria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al Tplf, l'accordo di pace prevede che rispetti l'autorità costituzionale del governo federale, tutti gli organi costituzionali e gli organi del governo federale, inclusa l'autorità del governo federale di controllare tutte le strutture federali, le istituzioni e i confini internazionali del Paese; si astenga dall'aiutare, favorire, sostenere o collaborare con qualsiasi gruppo armato o sovversivo in qualsiasi parte del Paese; rispetti il mandato costituzionale del governo federale di schierare la Forza di difesa nazionale etiope, nonché le forze dell'ordine e di sicurezza federali per adempiere alle proprie responsabilità ai sensi della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti pertinenti; si astenga dalla coscrizione, dall'addestramento, dal dispiegamento, dalla mobilitazione o dalla preparazione per conflitti e ostilità; cessi qualsiasi condotta che pregiudichi la sovranità e l'integrità territoriale dell'Etiopia, compresa la corrispondenza incostituzionale e le relazioni con le potenze straniere; cessi tutti i tentativi di realizzare un cambio di governo incostituzionale. Le Endf, prosegue il documento, saranno dispiegate lungo i confini internazionali dell'Etiopia, salvaguardando la sovranità, l'integrità territoriale e la sicurezza del Paese dalle incursioni straniere e assicureranno che non ci saranno provocazioni o incursioni da entrambi i lati del confine. Le Endf, la polizia federale e altri organi di sicurezza federali assumeranno inoltre il controllo "completo ed efficace" dello spazio aereo nazionale, della sicurezza e della protezione dell'aviazione e di tutte le strutture federali, le installazioni e le principali infrastrutture come aeroporti e autostrade all'interno della regione del Tigrè. (segue) (Res)