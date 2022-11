Etiopia: cosa prevede l'accordo di pace firmato a Pretoria (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al governo federale, l'accordo di pace prevede che interrompa le operazioni militari contro i combattenti del Tplf; acceleri e coordini il ripristino dei servizi essenziali nella regione del Tigrè entro i tempi concordati; faciliti la revoca della designazione terroristica del Tplf da parte della Camera dei rappresentanti dei popoli; mobiliti e acceleri l'assistenza umanitaria per tutti i bisognosi nella regione del Tigrè e in altre aree colpite e garantisca un accesso umanitario senza ostacoli. Ancora, le parti concordano sul ripristino dell'autorità federale nella regione del Tigrè, compreso il controllo delle istituzioni e delle agenzie federali. Inoltre, entro una settimana dalla firma dell'accordo e fino a quando le elezioni per il Consiglio regionale e la Camera dei rappresentanti dei popoli si terranno sotto la supervisione del Consiglio elettorale nazionale etiope, l'istituzione di un'amministrazione regionale provvisoria inclusiva dovrà avvenire attraverso il dialogo politico tra le parti. Le parti saranno quindi chiamate ad avviare un dialogo politico per trovare soluzioni durature alle divisioni politiche. Le parti convengono quindi di istituire un meccanismo di monitoraggio, verifica e conformità per l'effettiva attuazione della cessazione permanente delle ostilità. A tal fine, le parti convengono di istituire un comitato misto composto da un rappresentante di ciascuna parte, un rappresentante dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) e presieduto dall'Unione africana attraverso il gruppo di alto livello dell'Unione africana, che a sua volta nominerà un gruppo di esperti per monitorare l'attuazione della cessazione permanente delle ostilità. Le parti nomineranno un esperto ciascuna per lavorare con il gruppo di esperti africani. Qualora il gruppo di esperti riscontri casi di violazione della cessazione delle ostilità, informerà la parte interessata di adottare misure immediate per rettificare la violazione. (Res)