Expo 2030: Bonessio (Ev), sia garantito coinvolgimento di più associazioni sportive

- Quanto accaduto oggi nella commissione capitolina Expo 2030, e cioè che "per giustificare l'audizione di una sola associazione sportiva, fra le migliaia presenti in città, la convocazione del 28 ottobre sia stata prima annullata e poi riproposta il 31 ottobre inserendo all'ordine del giorno il riferimento a una specifica proposta ricevuta solo da un determinato soggetto" è un episodio "non utile alla Capitale". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Sport di Roma, Ferdinando Bonessio di Europa verde. "Nello specifico ogni presidente di commissione ha la possibilità di convocare in audizione chi vuole, ma se ne assume la piena responsabilità rispetto all'opportunità e all'utilità - aggiunge -. Di fatto condivido solo le conclusioni scaturite dal dibattito tra i consiglieri presenti in commissione: c'è necessità di un confronto che, anche nel settore sportivo, aiuti Roma nella sua candidatura finalizzata a ospitare l'Expo 2030. Su questo comunico, come presidente della Commissione Sport, la piena disponibilità a lavorare congiuntamente con la commissione Expo". (segue) (Com)