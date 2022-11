Usa: Powell (Fed), economia rallenta ma mercato del lavoro rimane solido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia statunitense ha rallentato in maniera significativa rispetto all’anno scorso: la spesa dei consumatori è in calo, e il mercato immobiliare riflette i rialzi dei tassi di interesse sui mutui ipotecari. Lo ha detto il governatore della Fed, Jerome Powell, durante la conferenza stampa organizzata a seguito dell’approvazione di un nuovo rialzo dei tassi di interesse pari allo 0,75 per cento. “Nonostante ciò, il mercato del lavoro rimane solido, con un tasso di disoccupazione ai massimi storici e il livello dei salari in aumento”, ha detto. (Was)