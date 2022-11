Israele: presidente Herzog inizierà consultazioni formazione governo la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, inizierà la prossima settimana le consultazioni con i rappresentanti dei partiti politici del nuovo parlamento frutto delle elezioni legislative del primo governo per assegnare l’incarico di formare un futuro governo. Lo riferisce una nota della presidenza israeliana. Le consultazioni inizieranno una volta che i risultati finali saranno presentati formalmente al presidente, si legge nella nota. Una volta ottenuti i risultati ufficiali, Herzog avrà un'altra settimana, fino al 16 novembre, per annunciare quale parlamentare avrà il compito di formare un governo, il quale avrà 28 giorni per formare un esecutivo, con la possibilità di una proroga di 14 giorni. Mentre è ancora in corso lo spoglio delle schede elettorali, la coalizione di destra guidata dall’ex premier dello Stato di Israele e leader del Likud, Benjamin Netanyahu, sembra dirigersi verso una importante vittoria alle elezioni legislative del primo novembre, le quinte dal 2019. In attesa della fine del conteggio dei voti, la coalizione guidata dal Likud avrebbe ottenuto 65 seggi su 120, superando la soglia di maggioranza di 61 seggi necessaria per ottenere l’incarico di formare un governo. Il Likud di Netanyahu, il premier più longevo nella storia dello Stato di Israele, si conferma primo partito con 32 seggi, mentre gli alleati della coalizione Sionismo religioso, Shas e Giudaismo della Torà unita si attestano rispettivamente per ora a 14, undici e otto seggi.(Res)