Lavoro: assessore Lazio, condoglianze a famiglia operaio morto a Guidonia

- L'assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, esprime "condoglianze alla famiglia dell'operaio vittima di un incidente mortale a Guidonia precipitato dal tetto di un capannone mentre svolgeva il suo lavoro". In una nota Di Berardino spiega: "Dall'analisi dei dati infortunistici del Lazio, emerge che per quanto concerne gli incidenti mortali la caduta dall'alto ha un'incidenza elevata e dopo ampio confronto con le parti sociali e le istituzioni coinvolte, abbiamo redatto e approvato all'inizio di quest'anno il vademecum 'Cadute dall'alto'. Si tratta di un documento che ha la finalità di promuovere l'applicazione di una serie di azioni e di misure volte alla prevenzione del fenomeno degli infortuni nel settore dell'edilizia. Nei prossimi giorni pubblicheremo un aggiornamento del vademecum con la scheda completa per l'autovalutazione del rischio cadute dall'alto". (segue) (Com)