Lavoro: assessore Lazio, condoglianze a famiglia operaio morto a Guidonia (2)

- "Di fronte all'ennesimo incidente mortale sul lavoro ribadiamo con forza l'urgenza di applicare in ogni luogo di lavoro i vademecum e i protocolli già sottoscritti - prosegue l'assessore -. Inoltre chiederemo al coordinamento degli enti ispettivi di implementare i controlli sul nostro territorio. Quanto avviene ogni giorno con gli incidenti sul lavoro non è un dramma che riguarda solo il Lazio, ma l'intero Paese. Per questo come istituzione porteremo quella che è una vera e propria emergenza nazionale nell'ambito della Commissione Lavoro ove partecipano tutte le Regioni, con l'obiettivo di porre al governo di assumere la sicurezza sui luoghi di lavoro anche come priorità nazionale". (Com)