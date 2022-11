Roma: Ghera (Fd'I), vicinanza a ragazzi Gn per vigliacca aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, esprime vicinanza "ai ragazzi di Gioventù nazionale che hanno subito una vigliacca aggressione". In una nota Ghera spiega: "Provocazioni, intimidazioni e attacchi ai danni di esponenti di Fd'I si stanno susseguendo con allarmante frequenza, fomentate da alcuni sconsiderati che non avendo argomenti concreti per fare politica, ricorrono al becero, anacronistico espediente della violenza. Al di là delle appartenenze ideali, partiti ed istituzioni si impegnino ad isolare e a condannare gli esaltati odiatori e a ricondurre il confronto politico nei termini consoni alla democrazia, in tutti i contesti sociali, anche quelli virtuali". (Com)