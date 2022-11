Italia-Giappone: colloquio telefonico tra Meloni e primo ministro nipponico Kischida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio dei ministri italiano, Giorgia Meloni, ed il primo ministro giapponese, Fumio Kischida. E' quanto riferisce, in una nota, palazzo Chigi. Il primo ministro giapponese si è congratulato con il presidente Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio dei ministri e condiviso il comune interesse ad un ulteriore rafforzamento della collaborazione esistente fra Italia e Giappone. Italia e Giappone - continua la nota - hanno affrontato tra le altre cose le dinamiche e le ripercussioni della guerra in Ucraina. Nel colloquio è stata inoltre ribadita l’importanza di garantire la pace e la stabilità nell’Indo-Pacifico, anche con riferimento ai gravi rischi posti dai test missilistici ad opera della Corea del Nord. (Com)