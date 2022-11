Italia-Spagna: conversazione telefonica Meloni-Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il presidente del governo del Regno di Spagna, Pedro Sànchez. Meloni e Sànchez - si legge in una nota di palazzo Chigi - hanno ribadito la cooperazione tra Italia e Spagna sui principali temi al centro dell’agenda europea e internazionale, tra i quali la questione energetica alla luce delle conclusioni dell’ultimo Consiglio europeo, la collaborazione in ambito Nato, il governo europeo dell’economia e la migrazione. E’ stata infine condivisa l’importanza di assicurare una forte attenzione alle sfide che provengono dal Sud del mondo. (Com)