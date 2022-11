Italia-Polonia: conversazione telefonica Meloni-Morawiecki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro della Repubblica di Polonia, Mateusz Morawiecki. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. Nel colloquio Meloni e Morawiecki hanno discusso le principali sfide che attendono l’Unione europea, tra le quali l’aggressione russa all’Ucraina, la sicurezza energetica, il governo europeo dell’economia e la migrazione. Meloni e Morawiecki - continua la nota - hanno ribadito la volontà di lavorare insieme per assicurare un più efficace impulso al processo di rafforzamento dell’Unione europea e per consolidare le relazioni bilaterali tra Roma e Varsavia. (Com)