- In Ucraina l'obiettivo è quello di arrivare ad un accordo tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato dal Tg5. "Noi vogliamo la pace ma non c’è pace senza giustizia, che in questo caso coincide con la difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina", ha detto. (Res)