- La prima decisione che ho adottato come ministro degli Esteri è stata quella di rinforzare la nostra presenza a Bruxelles aumentando il numero di diplomatici e di esperti. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato dal Tg5. All'ipotesi di introdurre il Nutriscore, il titolare dlela Farnesina ha quindi dichiarato: "Significa bloccare i Made in Italy e noi questo non lo permetteremo". (Res)