Roma: Baglio-Zannola (Pd), sgombero locali Torre Spaccata vittoria su simbolo violenza

- Lo sgombero dell'ex locale di Delle Chiaie a Torre Spaccata, di proprietà del Campidoglio "è un'ottima notizia". Lo dichiarano in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio e il consigliere del Pd, Giovanni Zannola. "Un patrimonio pubblico che era diventato simbolo di odio e violenza e che finalmente restituiamo ai cittadini - aggiungono -. Durante la scorsa consiliatura avevamo già attenzionato la questione, protocollando alcune interrogazioni e note a riguardo, senza ricevere alcuna risposta. Ringraziamo il sindaco, l'assessore Tobia Zevi, le forze dell'ordine, la polizia locale e gli uffici del dipartimento Patrimonio per essere intervenuti a difesa di questi locali, che potranno ora essere valorizzati e impiegati per scopi sociali". (Com)