- Il governo italiano continuerà a lavorare per la pace in Medio Oriente ma nessuno pensi di cancellare Israele dalla carta geografica. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato dal Tg5. "Noi siamo per la soluzione 'due popoli due Stati', ma la sicurezza di Israele rappresenta certamente la nostra priorità", ha aggiunto.(Res)