Roma: scuola in casa e serrate forzate per la pandemia, così si sono moltiplicate le baby gang (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al fenomeno contribuiscono più fattori - racconta la docente Giannini - a livello mediatico se ne parla di più e c'è la percezione di essere più esposti. Però i periodi di lockdown e di frustrazione che i ragazzi hanno attraversato senza scuola e chiusi in casa, hanno inciso facendo sfociare la frustrazione in violenza". Nella prevenzione delle violenze servono "interventi per sensibilizzare i ragazzi: provare rabbia è qualcosa che può succedere ma la differenza la fa come si reagisce. Sono fondamentali gli interventi nelle scuole - conclude Giannini - per sensibilizzare i ragazzi al fatto che, provare rabbia e ostilità, è qualcosa che può succedere ma che la differenza la fa come si reagisce. Servono azioni locali di educazione alla legalità e le famiglie devono essere coinvolte". (Rer)