Autonomia: Martella (Pd), stiamo a vedere cosa produrrà il nuovo governo

- Sul tema dell'autonomia "siamo abituati ai ripetuti annunci roboanti a cui non è mai seguito nulla di concreto, ad eccezione dell'accordo preliminare con il governo Gentiloni. Vedremo che cosa produrrà il governo che appare già diviso su questo e altri temi". Lo ha detto Andrea Martella, segretario regionale del Pd Veneto, a proposito dell’incontro che si è svolto oggi a Roma fra il ministro per gli Affari regionali Calderoli e i presidenti di regione che hanno chiesto l'autonomia differenziata. "Come Pd del Veneto – ha aggiunto – depositiamo in questi giorni in Parlamento la nostra proposta. Con alcuni punti di fondo: una legge quadro che garantisca l'unità nazionale sgombrando il campo dalle richieste avanzate da alcune regioni, fondate sulla trattenuta dei 9/10 dei tributi riscossi a livello regionale, così come la necessità di partire da alcune materie davvero attuabili e utili ai cittadini". (Rev)