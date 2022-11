Germania-Cina: Scholz, no al disaccoppiamento, Pechino rimane partner importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, rifiuta il “disaccoppiamento” dalla Cina che, “anche in circostanze mutate, rimane un importante partner economico e commerciale per la Germania e l'Europa”. In un contributo per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” pubblicato in vista della sua visita a Pechino del 4 novembre, il capo del governo fedrale sostiene che la strategia economica dei due cicli attuata da Pechino “mira a rafforzare il mercato interno cinese e ridurre la dipendenza da altri Paesi”. Tuttavia, nel 2020, il presidente cinese Xi Jinping ha fatto riferimento all'utilizzo di tecnologie del suo Paese per “aumentare la dipendenza delle catene di produzione internazionali dalla Cina”.Al riguardo, Scholz sottolinea: “Prendiamo seriamente tali affermazioni”. Il capo del governo federale aggiunge: “Ridurremo quindi le dipendenze unilaterali nell'interesse di una diversificazione intelligente”. Ciò richiede “senso delle proporzioni e pragmatismo”, mentre “gran parte del commercio tra Germania e Cina riguarda prodotti per i quali non mancano fonti di approvvigionamento alternative né la minaccia di pericolosi monopoli”. Al contrario, Cina, Germania ed Europa “ne beneficeranno allo stesso modo”. Tuttavia, laddove sono sorte “dipendenze rischiose,” ad esempio con materie prime, terre rare o tecnologie del futuro, le imprese tedesche stanno “giustamente qmpliando le loro catene di approvvigionamento”. In questo percorso, le aziende hanno il sostegno del governo federale, per esempio con la conclusione di partenarati sulle materie prime tra le Germania e altri Paesi. (segue) (Geb)