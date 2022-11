Germania-Cina: Scholz, no al disaccoppiamento, Pechino rimane partner importante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli investimenti cinesi nell'economia tedesca, Scholz sostiene che si debba “distinguere” se tali operazioni “creano o rafforzano dipendenze rischiose”. Questo è stato “il parametro di riferimento che il governo federale ha applicato nel caso della partecipazione di minoranza detenuta dalla compagnia di navigazione cinese Cosco in un terminale del porto di Amburgo”, il cui “pieno controllo” rimane alla città-Stato e alla compagnia che opera l'infrastruttura, Hhla. Per Scholz, “diversificazione e rafforzamento della nostra resilienza invece del protezionismo e del ritiro nel nostro mercato: questo è il nostro atteggiamento, in Germania e nell'Unione europea”. Tuttavia, prosegue il cancelliere, “siamo lontani, troppo lontani dalla reciprocità” nei rapporti tra Cina e Germania, ad esempio per quanto riguarda l'accesso al mercato per le aziende, le licenze, la protezione della proprietà intellettuale o questioni di certezza del diritto e parità di trattamento dei cittadini tedeschi. Pertanto, come sottolineato da Scholz, “continueremo a chiedere reciprocità” e, laddove la Cina non la consente, “ciò non può rimanere senza conseguenze”. Questo approccio differenziato nei confronti della Cina “corrisponde agli interessi strategici a lungo termine della Germania e dell'Europa”. (segue) (Geb)