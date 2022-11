Germania-Cina: Scholz, no al disaccoppiamento, Pechino rimane partner importante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Scholz, con la Cina non si devono “ignorare argomenti difficili nello scambio reciproco” come il “rispetto delle libertà civili e politiche e dei diritti delle minoranze etniche” da parte delle autorità di Pechino, per esempio nello Xinjiang. Il cancelliere definisce poi “preoccupante” la situazione di tensione intorno a Taiwan e aggiunge come la Germania, con gli Usa e “tanti altri Paesi” sostenga la politica di una Cina. Tuttavia, “ciò significa che lo status quo può essere modificato solo pacificamente e di comune accordo”. Il governo tedesco mira a “preservare l'ordine fondato sulle regole, la risoluzione pacifica delle controversie, la protezione dei diritti umani e delle minoranze e un commercio mondiale libero ed equo”. Sulla sua visita a Pechino, Scholz evidenzia di intraprenderla non soltanto come cancelliere della Germania, ma anche “come europeo, non per parlare a nome di tutta l'Europa, perché sarebbe sbagliato e presuntuoso, ma perché la politica tedesca nei confronti della Cina può avere successo soltanto incorporata in una politica europea versi la Cina”. Il capo del governo federale aggiunge quindi strettamente coordinato con i partner europei in vista della sua visita in Cina. Tra gli altri, si tratta del presidente francese, Emmanuel Macron, e dei “nostri amici transatlantici”. Intanto, con la triade “partner, concorrente, rivale, l'Unione europea ha correttamente descritto la Cina, anche se negli ultimi anni sono indubbiamente aumentati gli elementi di rivalità e concorrenza”. Per Scholz, “dobbiamo affrontare questo problema accettando la concorrenza, prendendo sul serio le conseguenze della rivalità di sistema e tenendone conto nelle nostre politiche”. Allo stesso tempo, “è importante scoprire dove la cooperazione è ancora nell'interesse di entrambe le parti” perché “il mondo ha bisogno della Cina, ad esempio nella lotta contro le pandemie globali come il Covid-19”. (segue) (Geb)