Germania-Cina: Scholz, no al disaccoppiamento, Pechino rimane partner importante (4)

- La Cina svolge “un ruolo cruciale” anche quando si tratta di “porre fine alla crisi alimentare globale, sostenere i Paesi altamente indebitati e raggiungere gli obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite”. Senza un'azione decisa per ridurre le emissioni inquinanti in Cina, “non possiamo vincere la lotta al cambiamento climatico”. Secondo Scholz, è dunque “positivo che Pechino si sia posta obiettivi ambiziosi per l'espansione delle energie rinnovabili”. Il cancelliere sostiene, quindi, che la Cina “si assuma insieme a noi ancora più responsabilità per la protezione del clima, soprattutto a livello internazionale”. Allo stesso tempo, Scholz si dice consapevole del fatto che la competizione con la Cina riguarda anche le tecnologie rispettose del clima e che ciò “presuppone” come il Paese non debba chiudere il proprio mercato alla concorrenza estera. “Affrontiamo questa competizione”, esorta Scholz, che avverte: “Meno concorrenza significa sempre meno innovazione. La protezione del clima perderebbe terreno, e con essa tutti noi”. Il cancelliere conclude che a Pechino cercherà “cooperazione laddove sia nell'interesse di entrambe le parti. Non eviteremo polemiche. Questo fa parte di uno scambio aperto tra Germania e Cina”. (Geb)